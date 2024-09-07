جمارك مطار القاهرة تحرر 75 محضر ضبط جمركي لمخدرات وأدوية وأسلحة خلال شهر

كتب محمود عبد الغني

فى إنجاز تاريخى نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى تحرير ٧٥ محضر ضبط جمركى خلال شهر أغسطس المنقضى ضد ركاب أجانب ومصريين.

وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها ( حشيش، وعبوات متنوعة تحتوى على مخدر الماريجوانا، شرائط وأدوية بها أقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة فى جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات أيضا)، وأسلحة بيضاء متنوعة ( خناجر ومطاوى وسيوف) صواعق، روادع، قبضات وعصى حديدية وطلقات حية لسلاح نارى، مناظير تركب على أسلحة نارية، كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف أنواعها ( هواتف، ساعات يد ذكية وعادية، مستلزمات وقساطر وأجهزة طبية ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات التليفون المحمول والـ play station، خصلات شعر مستعار، أدوية تخسيس وأخرى باهظة الثمن، مستلزمات شيش إلكترونية، أسطوانات ميكروسوفت، مشغولات ذهبية والماس.

كما نجح رجال الجمارك فى تحرير ٥١ محضر ضبط جمركى فى شهر يوليو الماضى ليصل إجمالى المحاضر التى تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى بقيادة الدكتور ماجد موسى إلى ١٢٦ محضر ضبط خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.

يأتى ذلك فى ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقٍ مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولى التهريب ومخالفى القوانين، وبمجهود كبير لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام وادارة الامن الجمركى والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى ودعم من وزير المالية احمد كجوك.



ادوية مهربة



الجمارك المطار تضبط طلقات نارية



جمارك المطار تضبط ادوية كثيرة



جمارك المطار تضبط ادوية



جمارك المطار تضبط أسلحة بيضاء



جمارك المطار تضبط الحشيش المخدر



جمارك المطار تضبط طلقات نارية



جمارك المطار تضبط منظار يستخدم للأسلحة



جمارك المطار تضبط هواتف محموله



جمارك المطار تضبط هواتف



جمرك المطار تضبط ادوية



مخدر حشيش



مخدرات