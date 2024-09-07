جامعتا كفر الشيخ والسادات تطلقان قوافل شاملة ضمن مبادرة "بداية جديدة"

المحافظات - محمد فتحى - محمد سليمان

نظمت الادارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، اليوم السبت، القافلة الشاملة (بشرية ــ بيطرية ــ زراعية ــ ندوة توعية عن الزواج المبكر وأضراره علي الصحة العامة) بقرية الراهب مركز شبين الكوم بالمنوفية، تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف محمد غزال، مدير عام الادارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبناء علي كتاب أمين المجلس الأعلى للجامعات والمتضمنة مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تعد من أهم المشروعات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتعزز من رغبة الدولة في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للملايين، لذا نجد أن مشروع "بداية"، يضم العديد من المبادرات الفرعية، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة لم تقتصر على فئة معينة وإهمال أخرى، بل تشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما، وبينها:

تضمنت المبادرة قوافل شاملة من قافله بشرية وبيطرية، والقافلة البشرية بتخصصات مختلفة بلغ عدد المستفيدين من القافلة 180 حالة موضحة كالتالي ( الباطنة 40 حالة، العظام 45 حالة، الأطفال 43 حالة، الجلدية 41، التحاليل 11 حالة )، كما تم توزيع الأدوية علي جميع الحالات بالمجانا والمتبرع بها (شركة غاز مصر).

كما تضمنت أيضا قافلة بيطرية للكشف علي الحيوانات والطيور بلغ عدد الحالات (325 حالة) مقسمة كالتالي (الباطنة والمعدية 220 حالة، الدواجن 70 حالة، الولادة 30 حالة، الجراحة 5 حالات).

كما تضمنت قافلة إرشاد زراعي شهدت زيارة لبعض الحقول المنزرعة بالموالح والأرض المجهزة لزراعة المحاصيل الشتوية وتم ارشاد المزارعين لجميع العمليات الزراعية المناسبة لهذة الزراعات، هذا وقد حققت القافلة أهدافها وطالب الأهالي بتكرارها لما لها من مردود إيجابي علي الأهالي خاصة المناطق الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

كما نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم السبت، قافلة طبية بشرية لقرية المرابعين والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ وقافلة بيطرية لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك فى إطار إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، ويأتي هذا المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وجاءت القافلة سلسلة لامتداد القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

كما يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والطب البيطري حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وقد ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية القوافل البيطرية العلاجية التى تطلقها الجامعة والتي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أهمية الدور التوعوي ودور الجامعة في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتوعية الموطنين، موجهاً باستمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المحافظة بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص حالتهم وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية المرابعين مركز كفر الشيخ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 1169 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما ضمت القافلة البيطرية فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن), وتم توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 600 حالة دواجن، و55 حالة جراحة، و120 حالة تناسلبات، و150 حالك باطن.



أعضاء القافلة الطبية والبيطرية



جانب من القافلة الطبية



صرف الادوية الطبية بالقافلة



قافلة بيطرية