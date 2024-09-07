جامعة قناة السويس تستعد للمشاركة بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مشاركة الجامعة بالمشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

تأتي مشاركة الجامعة ضمن تكليفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية.

وأضاف "مندور" أن هذا المشروع يأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وكنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وعن مشاركة الجامعة ، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تستعد لإطلاق خمس قوافل شاملة ، وعدد من الدورات التدريبية حول تنمية البشرية، لافته إلى إنطلاق أول قافلة يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر إلى قرية النصر بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

هذا وتوجه القافلة خدماتها الطبية، البيطرية، الإرشاد الزراعي ، والإرشاد النفسي للمواطنين.

ويشمل الجدول الزمني لخطة القوافل الشاملة التي يتم تنفيذها على مدار 100 يوماً لعام 2024 في إقليم القناة وسيناء.

وخلال ال 100 يوم تتوجه القوافل الشاملة من جامعة قناة السويس إلى قرية فنارة بمركز ومدينة فايد، وقرية جلبانه بمركز ومدينة القنطرة شرق، إلى جانب توجهها إلى أبو صوير القديمة بمركز ومدينة أبو صوير، وأخيراً تتوجه القوافل إلى نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية .

كما تشارك إدارة تدريب أفراد المجتمع بخمس دورات تدريبية حول التنمية البشرية تحت عنوان "صنايعية مصر" تضم كليات: التجارة ، الزراعة، الطب البيطري، العلوم، السياحة والفنادق.

يتم تنظيم القوافل والدورات التدريبية تحت إشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة.

ويشرف على تنظيم القوافل خالد مطرود مدير إدارة القوافل. ويشرف على الدورات التدريبية أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.