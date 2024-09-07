جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضى الأول لذوى الهمم بجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم جامعة بنها فعاليات المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلال الفترة من 6 – 9 سبتمبر الجارى.

من جانبه، تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، إطلاق فعاليات المهرجان بمجمع ملاعب الجامعة بكفر سعد والترحيب بالوفود المشاركة.

وقال الدكتور تامر سمير، إن المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن المهرجان يشارك فيه 8 جامعات وهم حلوان ، عين شمس ، طنطا ، الزقازيق ، كفر الشيخ ، السادات، المنوفية ، بنها ، ويتضمن مسابقات فى مختلف الأنشطة الرياضية.



فعاليات المهرجان الرياضي2



فعاليات المهرجان الرياضي 1