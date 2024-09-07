جامعة المنوفية تنجح فى صون ورقمنة أكثر 2000 مستند بمحاكم المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن نجاح اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة المنوفية لتنفيذ مشروع صون ورقمنة المستندات و القضايا الموجودة بأقلام الحفظ بمحكمة شبين الكوم والمحاكم الجزئية التابعة في فرز وتصنيف ورقمنة اكثرمن ٢٠٠٠ مستند وقضية ورفعهم علي المستودع الرقمي الذي تم تصميمه بواسطة المشروع خلال ٣٠ يوما .

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى إطار دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع المحيط و توطيد سبل التعاون المستمر مع المحكمة والهيئات القضائية وجامعة المنوفية ،مثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

هذا وقد ثمن المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اتناء زيارته لمحكمة قويسنا جهود الجامعة في تنفيذ المشروع والأسلوب العلمي والتقني المتبع في تنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني وصون ورقمنة القضايا داخل مجمع محاكم المنوفية. موجها الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة علي التعاون المثمر بين الجانبين ، كما اشاد بما تحقق من انجاز في فترة وجيزة أثناء تفقده جانب من المشروع بالمحكمة .

ومن جانبه وأعرب المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية عن سعادته بالتعاون مع جامعة المنوفية وتحقيق المشروع هذا الإنجاز الكبير مشيدا بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وماتحقق من إنجازات فى فترة وجيزة، متمنيا مزيدا من التقدم والتطور للجامعة، ومؤكدا على تقديم كافة سبل التعاون الممكنة لتحقيق رسالة الجامعة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع كبيت خبرة ، مقدما الشكر لرئيس الجامعة علي تعاون الجامعة مع المحكمة لتطوير منظومة العمل لتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة ،وتحديث وحوكمة العمل بإدارات محاكم المنوفية .

وقد حرص رئيس الجامعة يرافقه رئيس المحكمة علي تفقد تنفيذ المشروع بمحكمة شبين الكوم مشيدا بأداء اللجنة والطلاب موجها لهم الشكر علي جهودهم مشيدا بحماس اللجنة والطلاب لاستكمال هذا المشروع الرائد.

تضم اللجنة المشكلة من الجامعة لتنفيذ المشروع المستشار الدكتور حسام حامد عريض والدكتورة امانی جمال مجاهد والدكتورة نها عثمان ، والدكتور تامر حنفي محمد. المدير التنفيذي للمشروع وفريق عمل من طلاب الجامعة.



