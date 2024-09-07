تونس.. تسجيل 18 إصابة بداء الكلب فى إحدى الولايات

وكالات

أعلنت السلطات التونسية عن تسجيل 18 إصابة بداء الكلب لدى الحيوان في ولاية سيدى بوزيد.

وقال بشير السعيدى، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، إنه تم تسجيل 18 إصابة منذ مطلع السنة الجارية، موزعة بين أغلب معتمديات الولاية.

وأكد المسؤول على أن الجهة سجلت حالتي وفاة بسبب عضة كلاب، موضحا أن أعلى الإصابات بداء الكلب تتركز بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية والرقاب وجلمة والسبالة.

في غضون ذلك، قالت "موزاييك" إن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تلقيح أكثر من 15 ألف رأس من الكلاب والقطط على المستوى الجهوي.

ويأتي ذلك مع تواصل الأيام التحسسية والتوعوية في الأسواق و الفضاءات العامة وبمختلف العيادات والفضاءات الصحية بسائر معتمديات الجهة للمحافظة على الأرواح البشرية والثروة الحيوانية للوقاية من داء الكلب.