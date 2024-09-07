تنسيق الثانوية الازهرية 2024.. ننشر كليات العلمى والأدبى بنين بالقاهرة

كتب لؤى على

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وأعلن مكتب التنسيق عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين بكليات الجامعة عام 1445/1446 هـ - 2024/2025 م.

أولا : الطلاب الحاصلون علي الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024

- تقبل عن طريق شبكة المعلومات الدولية ويكون قبولهم وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي

القسم الأدبي / القسم العلمي

1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :

أ‌- منطقة القاهرة :

يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد :

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:





أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام

الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام



الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة انتظــام

التربية الرياضية بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية انتظــام

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون بالقاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)



شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب



اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب



التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب



الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب



الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب



الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظــام



الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتظــام



الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات

التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام

-الطلاب الحاصلون على الثانويه الازهريه شعبه العلوم الاسلاميه يتم الحاقهم بالكليات الاتيه والكائنة بالقاهرة وهى :

أصول الدين – اللغه العربيه – الشريعه والقانون- الدعوه الإسلاميه-الدراسات الإسلاميه والعربيه

وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بكلية اخري خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل علي الثانوية الازهرية القسم الادبي

كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام



الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام



الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام



الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام

الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام



اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب



شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتســاب



اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب



الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية



التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام



التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب



الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام



الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام



معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات



معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات



كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول اسيوط تخصص عام انتظــام



كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين باسيوط بمصروفات

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام

كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة انتظــام



ملحوظة:- تشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته - مع مراعاة ان تكون الاولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.



