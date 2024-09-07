تعطل منصة "إكس" عن آلاف المستخدمين فى أمريكا

محمد جمال

ذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكترونى لتعقب تعطل خدمات الإنترنت أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى واجهت عطلا السبت استمر أقل من ساعة وأثر على آلاف المستخدمين فى الولايات المتحدة، قبل أن تعود المنصة للعمل مجددا.

وأظهر الموقع فى البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:26 بتوقيت جرينتش).

وأظهر فى وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت جرينتش).

ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين.

ولم ترد منصة "إكس" بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.