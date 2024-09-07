اليوم السابع
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تصادم سيارتين بعمود إضاءة وسور خرسانى على محور حسب الله الكفراوى.. صور

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:25 م
تصادم سيارتين بعمود إضاءة وسور خرسانى على محور حسب الله الكفراوى.. صور صور متداولة للحادث
كتب - أحمد عبد الهادى

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شهد محور حسب الله الكفراوى، بمنطقة زهراء المعادي، حادث تصادم سيارتين ملاكي، أحدهما اصطدمت بعمود إضاءة والأخرى اصطدمت بالسور الخرساني، أدى ذلك لتوقف جزئى في حركة السيارات، حتى وصول سيارات الإغاثة لرفع حطام الحادث ونقل قائدي السيارتين لإحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادثة، لإصابتهم إصابات بسيطة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم لثلاث سيارات ملاكي علي كوبري حسب الله الكفراوي بالمعادي.


وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور والاسعاف إلى موقع الحادث وتم الدفع باوناش لرفع الحطام من موقع الحادث.

 

زحام مرورى على محور حسب الله الكفراوى
زحام مرورى على محور حسب الله الكفراوى

 







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