تجديد المواقع الثقافية في شمال سيناء: لجنة متخصصة للمرور على المنشآت

شمال سيناء- محمد حسين

أعلنت مديرية ثقافة شمال سيناء، أنه فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوافقاً مع توجيهات وزارة الثقافة بدأت الهيئة التجهيز لتجديد المواقع الثقافية في المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الثقافية والفنية بشمال سيناء.

وفي هذا السياق، شكل المهندس هاشم عبد الرحمن، مدير عام الإدارة الهندسية بالهيئة، لجنة خاصة برئاسة المهندس حمد مصطفى وعضوية كل من عفيفي محمد ومحمد قرني، وكانت مهمة اللجنة المرور على المواقع التي تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة.

وقامت اللجنة بجولة شملت زيارة مواقع رئيسية في شمال سيناء تضمنت المرور على كل من السينما الصيفية بالعريش، وقصر ثقافة بئر العبد، وقصر ثقافة الشيخ زويد، وتفقد المنشآت وإعداد تقرير مفصل يعرض على الجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأن الإحلال والتجديد والصيانة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير المنشآت الثقافية والفنية وتعزيز الخدمات الثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات، مما يعكس التزام وزارة الثقافة وهيئاتها بتحسين البيئة الثقافية والفنية في جميع أنحاء الجمهورية.