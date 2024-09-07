اليوم السابع
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بدء امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية فى أسوان

السبت، 07 سبتمبر 2024 01:54 م
بدء امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية فى أسوان أعمال امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية باسوان
أسوان - صلاح المسن

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قام الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والدكتور حسن إبراهيم وكيل الكلية، اليوم السبت، بتفقد أعمال امتحانات التصفية والاطمئنان على الطلاب فى اليوم الأول للامتحانات ورعايتهم ومباشرة مصالحهم.

وقد حرصا على أن يؤدى الطلاب امتحانات التصفية فى جو يسوده الهدوء والسكينة.

وقد رافق عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان ووكيل  الكلية، خلال تفقدهما لامتحانات التصفية لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يأتي ذلك بناء على تعليمات  الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي واهتمامهم الشديد بسير عملية الامتحانات على أكمل وجه.







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