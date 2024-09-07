بدء التشغيل التجريبى لمستشفى القنطرة شرق المركزى اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القنطرة شرق المركزى، اليوم السبت، حيث يبدأ قسم الاستقبال والطوارئ في استقبال المرضى.

ويخدم المستشفى حوالى 69 ألف نسمة بمنطقة القنطرة شرق وجلبانة وحتى حدود المحافظة الإدارية مع محافظة شمال سيناء، وشيدت مستشفى القنطرة شرق المركزي، في محافظة الإسماعيلية، على مساحة 10 آلاف متر مربع .

ويضم عدد من الأقسام وهي: الإستقبال و الطوارئ، قسم الحضانات بسعة 7 حضَّانات ،العناية المركزة بسعة 9 أسره ،قسم الداخلي بسعة 31 سريرا، وقسم الأشعة، المعمل، قسم العلاج الطبيعي، قسم العيادات الخارجية بسعة 14 عيادة ،قسم الغسيل الكلوي بسعة 14 ماكينة ،قسم للعمليات بسعة 2 غرفة عمليات(صغرى ،كبرى وعمليات للنسا والتوليد).

وكانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في وقت سابق مستشفى القنطرة شرق المركزي الجديد؛ لمتابعة مستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بالمستشفى.

وكان يرافقها كل من الدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطره شرق المركزي ،الدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وشملت جولة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بمستشفى القنطرة شرق المركزي، بتفقد قسم الغسيل الكلوي بعد نقلة من مقرة القديم إلى القسم المخصص له بالمستشفي الجديدة وإلتقت بالمرضى واستمعت إليهم واطمئنت على انتظام جلسات الغسيل الكلوى.

وأشادت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بمستوى الخدمة بالقسم وتواجد الفريق الطبي وعدم وجود أى مشاكل او معوقات.