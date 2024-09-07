انعقاد لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية للمرحلة الثالثة فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

انعقدت اليوم أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثالثة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والمجلس القومى للمرأة ومنسقى المبادرة من محافظة دمياط.

تناول الاجتماع اختيار المشروعات بالفئات الستة والتى تشمل "المشروعات الكبيرة ، المشروعات المتوسطة ، المشروعات الصغيرة (خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة) ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى نهاية أغسطس الماضى ، حيث سيتم تأهيل 18 مشروع تمهيدًا للإعلان خلال المؤتمر الاقليمى.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاحا كبيرا فى مرحلتيها الأولى والثانية، لذا حرصت الدولة على استمرار انعقاد المبادرة وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030، مشيرًا إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل جيدا" بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة خلال المرحلتين السابقتين.