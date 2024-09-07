انتخابات الجزائر: نسبة المشاركة تتجاوز أكثر من 26% فى الداخل و18% بالخارج

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بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلى أكثر من 26% للناخبين داخل الأراضى الجزائرية وأكثر من 18% خارجها.



جاء ذلك خلال التصريحات، التى أدلى بها رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، بمقر السلطة بالجزائر العاصمة، حول تطورات سير العملية الانتخابية.



وأضاف أن السلطة لم تتلق أي شكاوى حول وقوع أحداث من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية أو المشهد الانتخابي بصفة عامة.



ومن المقرر أن يدلي رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات بتصريحات صحفية أخيرة في التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، وذلك عقب غلق صناديق الاقتراع لعرض البيانات والإحصائيات التي سجلتها العملية الانتخابية.



ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ثلاثة مترشحين، هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.