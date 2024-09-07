إيمان حنا

يتوافد الناخبون الجزائريون فى الولايات المختلفة على مراكز الاقتراع عبر الولايات الجزائرية المختلفة، للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت 63 ألأف مركز اقتراع أبوابها صباح اليوم السبت لاستقبال الناخبين .

وشهدت ولايات سعيدة وتيزى وزو وجليزان والجلفة تيارت وبشار وجيجل وتيسمسيلت وقسنطينة إقبال منذ الدقائق الأولى لبدء التصويت .

ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف. #إذاعة_سعيدة

توافد كبير للمواطنين بولاية سعيدة على مراكز الإقتراع بقوة منذ الدقائق الاولى لانطلاق الإقتراع pic.twitter.com/xiXyEZWwrh — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) September 7, 2024

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، أن عدد المراقبين نحو 500 ألف مراقب، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأوضح شرفي، أن مكاتب الاقتراع ستشهد حضور ممثلي المترشحين الثلاثة، وهو ما يعكس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات على النضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائرى، مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة

الاستثنائية للقوائم الانتخابية وما تخللها من نقاش ثري .

وأضاف شرفي، أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مراقبى الانتخابات الرئاسية؛ ما ما يمكنهم من الاندماج في المسار السياسي .

من جهة أخرى، اعتبر أن الحملة الانتخابية جرت في أجواء من النضج الديمقراطي، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق

الرئاسي المهم.



التصويت فى الانتخابات التصويت فى الانتخابات

الناخبون

الناخبون أمام اللجان الانتخابية



مواطن جزائرى يدلى بصوته مواطن جزائرى يدلى بصوته





المرشح عبد المجيد تبون