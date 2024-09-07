اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 40 ألف نازح يتواجدون فى كل كليو متر

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:57 ص
المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 40 ألف نازح يتواجدون فى كل كليو متر أهالي قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن أكثر من 40 ألف نازح يتواجدون في كل كليو متر واحد بمناطق النزوح فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأوضاع الصحية تزداد سوءا على خلفية تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة. 

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": المساعدات أصبحت شحيحة جدا وهو ما ينعكس سلبا على صحة الفلسطينيين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة