المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 40 ألف نازح يتواجدون فى كل كليو متر

كتب محمد عبد العظيم

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن أكثر من 40 ألف نازح يتواجدون في كل كليو متر واحد بمناطق النزوح فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأوضاع الصحية تزداد سوءا على خلفية تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": المساعدات أصبحت شحيحة جدا وهو ما ينعكس سلبا على صحة الفلسطينيين.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.