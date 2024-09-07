القاهرة الإخبارية: المقاتلات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على غزة

رامى محيى الدين

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على عدد من المناطق في قطاع غزة، فضلا عن القصف المدفعي الذي طال بعض من مناطق القطاع، مما أدى إلى وقوع أكثر من 25 شهيدا في مختلف المحافظات.

وتابع «كويك»، خلال رسالة على الهواء لـ «القاهرة الإخبارية»، : «خرج من مستشفى «ناصر الطبي» بمدينة خان يونس جثامين 5 شهداء كان من ضمنهم 3 من مدينة رفح، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية تجمعا للمواطنين في المنطقة الغريبة»، مشيرًا إلى أن منطقة ميراج تعرضت إلى قصف من قبل طائرات الاحتلال مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.

وشدد على أن المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية شهدت انفجارات ضخمة ناجمة عن القصف المدفعي لقوات الاحتلال، موضحًا أن مخيم البريج ومنطقة النصيرات شهدوا عدة غارات خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى استشهاد 12 مواطن.

https://youtu.be/RRmHUxam5D4?si=FFy-8mkxWIMzk6P4