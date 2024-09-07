العثور على 3 جثث لإرهابيين وأحزمة ناسفة فى جبال حمرين بالعراق

بغداد (أ ش أ)

عثرت قوات الأمن العراقية على 3 جثث لإرهابيين وأحزمة ناسفة فى سلسلة جبال حمرين، شمال شرق العراق، عقب ضربة جوية عراقية أمس استهدفت أوكار الإرهابيين هناك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "إلحاقاً بالبيان الذي صدر يوم أمس بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع عمليات ديالى بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، خرجت قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش موقع الضربة".

وأضافت أن القوة عثرت على 3 جثث للإرهابيين وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة موبايل ومواد أخرى، لافتة إلى أن هذه العمليات الاستباقية التي تستند لمعلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج إيجابية عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة لعصابات داعش الإرهابي.