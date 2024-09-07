السيطرة على حريق هائل داخل منزل فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل بمنطقة البستان بمدينة السنبلاوين، يحتوى على مواد غذائية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة البستان بمدينة السنبلاوين.

وعلى الفور، انتقل ضباط الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارتى إطفاء، وتبين أن الحريق داخل منزل وبه مواد غذائية، وتمت السيطرة على الحريق بعد التهام جميع محتويات المخزن من الداخل، قبل أن يمتد الحريق الي باقي المنازل المجاورة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتجري الأجهزة الأمنية الفحص للتوصل إلى أسباب الحريق.