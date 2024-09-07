السيطرة على حريق داخل جراج برج سكنى بالبحيرة دون حدوث إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق داخل جراج أحد الأبراج السكنية السكنية بمدينة دمنهور دون أى حدوث أى إصابات.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اشتعال النيران بسيارة ملاكى داخل جراج برج سكنى بالقرب من الكوبرى العلوى بوسط مدينة دمنهور، بسبب ماس كهربائى، مما أسفر عن انبعاث دخان كثيف أثار الذعر بين السكان.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الواقعة وتم السيطرة على مصدر اشتعال النيران ومنع إمتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة ومعرفة أسباب وملابساتها.