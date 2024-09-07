اليوم السابع
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السكة الحديد: إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مطروح والعكس 15 سبتمبر

السبت، 07 سبتمبر 2024 08:27 م
السكة الحديد: إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مطروح والعكس 15 سبتمبر قطارات النوم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، ابتداء من يوم 15 / 9 / 2024 ، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف.

على النحو الآتى:

- اعتباراً من يوم 15 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 ( نوم )   القاهرة / مرسى مطروح .

- اعتباراً من يوم 16 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 775/774 ( نوم )  مرسى مطروح / القاهرة.
- اعتباراً من يوم 20 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 ( مكيف )  القاهرة / مرسى مطروح .
- اعتباراً من يوم 21 / 9 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 775/774 ( مكيف )  مرسى مطروح / القاهرة.
- اعتباراً من يوم 1 / 10 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسى مطروح .
- اعتباراً من يوم 2 / 10 / 2024 يتم ايقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة .

 







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