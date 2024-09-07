التحقيق فى مصرع سيدة وإصابة 19 آخرين بحريق عقار الورديان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة حريق عقار بمنطقة مساكن الصينية في الورديان غرب، والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 19 آخرين.

وقررت النيابة العامة استدعاء مسئولي حي غرب، لسؤالهم عن تراخيص المحل، ومدى التزامه باشتراطات الدفاع المدني، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال المصابين بالمستشفى.

وتضمنت قرارات النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة المتوفاة وصرحت بدفن الجثمان عقب ذلك، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق ببلوك 9 بالورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول تستخدم كمخزن ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، وتصاعد ألسنة النيران، ونجحت 5 سيارات إطفاء عملية في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب النيران بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن مصرع سيدة تدعى "ه. ف. خ"، 38 سنة، وإصابة 19 آخرين جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفيات رأس التين العام وكرموز والأميري الجامعي، فيما جرى علاج 6 مصابات باختناقات في موقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.