البطلة إيمان خليف عقب الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة: تحيا الجزائر

إيمان حنا

أدلت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، اليوم السبت، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بمسقط رأسها، ببلدية بيبان مصباح بتيارت.

ونشرت الملاكمة البطلة، صورة لها، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" من مكتب الاقتراع، وكتبت عبارة : "من أجل بلدي، أديت صباح اليوم واجبي الانتخابي".

وأضافت خليف: أدليت بصوتي بمدرسة عبد الحميد ابن باديس في مسقط رأسي، بيبان مصباح (تيارت).. تحيا الجزائر".

وانطلقت صباح اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالجزائر؛ حيث توجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الجزائر موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال؛ فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

وبالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج, فقد انطلقت عملية التصويت الاثنين المنصرم بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخبا (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة,15.43 بالمائة.