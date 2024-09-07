افتتاح 14 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 14 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 33 مليون و100 ألف جنيه ، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بالشباب من خلال إكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وهي كالتالي:

تطوير مبني وحدة الطب الرياضي بمركز الزقازيق بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

إنشاء جديد بمركز شباب السناجرة بابو حماد بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، و مركز شباب ميت أبو عربي بمركز الزقازيق بتكلفة 7 مليون و800 ألف جنيه.

وإنشاء جديد بكلا من مركز شباب الصانية بمركز ديرب نجم بتكلفة مليون و400 ألف جنيه، وبمركز شباب الإصلاح الزراعي بمركز الزقازيق بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وبمركز شباب الأعصر بمركز أبو كبير بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وإنشاء وتطوير مركز شباب الأمير بمركز أولاد صقر بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وإحلال وتجديد ملعب سباعي بمركز شباب الجُديدة بمركز منيا القمح بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، و الملعب خماسي بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه، الملعب خماسي بمركز شباب بردين بمركز الزقازيق بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، الملعب خماسي بمركز شباب أحمد عرابي بمركز الزقازيق بتكلفة 477 ألف جنيه، الملعب خماسي بمركز شباب كفر الصعيدي بمركز منيا القمح بتكلفة 722 ألف جنيه، الملعب خماسي (نجيل صناعي) بنادي أولاد صقر الرياضي بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، و الملعب خماسي (نجيل صناعي) بنادي ههيا الرياضي بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

أوضح المحافظ أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (الصحة - الطرق - الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة إجمالية 4 مليار و300 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه من المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

