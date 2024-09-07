افتتاح تطوير وإعادة إعمار عدد من منازل قرية الحرابى فى مركز الضبعة بمطروح

مطروح – حسن مشالي

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور إسلام السيد رجب نائب المحافظ، لافتتاح أعمال تطوير وتأهيل عدد من المنازل بقرية الحرابى بالضبعة، بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع روتاري قصر النيل، بإعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية.

تمت أعمال إعادة اعمار المنازل المتهالكة بقرية الحرابى، تحت إشراف ورعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، تحقيقا لأهداف التحالف الوطنى فى الارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً، فى انحاء الجمهورية، وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بناء الجدران للمنازل المتهالك جدرانها، وعمل الأسقف والأرضيات وأعمال المحارة والأبواب والشبابيك، ووصلات المياه والكهرباء وأعمال السباكة، وغيرها من الأعمال الانشائية.

وثمن نائب محافظ مطروح، خلال تفقده المنازل التى تم اعادة اعمارها، وفعاليات القافلة الطبية، جهود صناع الخير للتنمية وروتاري قصر النيل، فى دعم الشرائح الاولى بالرعاية وخاصة أهالى قرية الحرابى، وما تم تقديمه من إعادة إعمار المنازل المتهالكة، مشيدا بجودة الخدمات المقدمة، وما تم تقديمه من خدمات طبية متكاملة، لمرضى العيون بالقرية، من خلال أعمال القافلة الطبية المتخصصة، التى تم تنظيمها على هامش الاحتفالية، بالإضافة إلى توزيع 200 كرتونة مواد غذائية و100 حقيبة مدرسية .

وأوضح نائب محافظ مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعطى توجيهاته، لكل الجهاز التنفيذي داخل المحافظة، بالتعاون الكامل مع المؤسسات الأهلية الكبري، ومن بينها صناع الخير، لتذليل كافة الصعاب، أمام إنجازها أعمالها التنموية، داخل المحافظة، لصالح دعم جهود الدولة فى الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن أعمال إعادة الإعمار بقرية الحربى بالضبع،ة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والاهلية والقطاع الخاص، من خلال مسؤوليته المجتمعية، بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية، دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية في هذه القري، والحفاظ على صحة سكان القرية، بإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة، بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر للأمراض الأكثر تأثيرا على صحتهم، وتقديم العلاج الدوائى وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية.

واشار "عبدالفتاح" الى أن احتفالية افتتاح قرية الحرابي، تضمنت تفقد المنازل التى قامت صناع الخير وروتاري قصر النيل باعادة اعمارها، واهداء مفاتيحها إلى اصحابها، وتفقد القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها خدمة لأهالي القرية، و شملت الاكتشاف المبكر لأمراض العيون، وتقديم كافة التدخلات الطبية المطلوبة بالمجان تماما.