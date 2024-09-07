اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 09:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: 350 ألف متظاهر في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة تبادل عاجلة

السبت، 07 سبتمبر 2024 08:30 م
إعلام إسرائيلي: 350 ألف متظاهر في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة تبادل عاجلة المظاهرات
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 350 ألفا يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل عاجلة، وشرطة الاحتلال تقمع مظاهرات في حيفا تطالب بإبرام صفقة تبادل.

تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة