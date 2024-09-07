إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بحي المساعيد العريش

العريش - محمد حسين

تلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء بلاغًا اليوم، يفيد بوقوع حادث سير بشارع أسيوط في حي المساعيد بمدينة العريش.

الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو كانت تسير على الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم على الفور إلى مستشفى العريش العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فإن المصابين هم: سينا عبد المطلب عبدالفضيل سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، من سكان حي الزهور، وقد تعرضت لإصابات متعددة، تضمنت كدمات في منطقة الظهر، مع اشتباه بوجود كسر في الساق اليمنى، وعبدالله عمر مسعد، شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، من سكان حي الزهور أيضًا، تعرض لسحجات متفرقة في مناطق متفرقة من الجسم، ومحمد عدلي سليمان رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، من سكان مدينة العريش، أصيب بجرحين قطعيين في فروة الرأس بطول 7 و5 سنتيمترات.



وقد تم إخلاء جميع المصابين إلى مستشفى العريش العام حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.