اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة وسط سيناء

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:45 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة وسط سيناء اسعاف - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أصيب شخصان بإصابات متفاوتة جراء حادث انقلاب سيارة وقع اليوم على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

وتلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق "لحفن/العوجة" أمام قرية أولاد علي.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين من محافظة أسيوط، حيث تعرضا لكسور وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وباشرت فرق الإسعاف عمليات نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، حيث يتلقيان العلاج اللازم.

وقد تم إخطار الجهات المعنية بالحادث لمتابعة الإجراءات وتقديم الدعم الطبي المناسب للمصابين.


 







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