إزالة 652 حالة إشغال طريق وتحرير 64 محضرا لمخابز في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .



وأسفرت تلك الحملات عن رفع 652 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.

في سياق متصل، شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 64مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.