إزالة 4 حالات تعد على أراض أملاك الدولة فى أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 4 حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة 700 متر بقرية الرياينة، وأرمنت الوابورات بحوض الـ125 إصلاح زراعي، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

وتنوعت الحالات مابين قواعد ورقاب أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة رئيس قرية الرياينة ومشرف التنظيم ومدير وموظفى المتابعة، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري بحملة نظافة استهدفت القرى الثلاثة المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط، وتم رفع حوالي 10 طن قمامة واتربة ومخلفات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالقرى، والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقا لتعليمات علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، تحت إشراف رئيس قرية المحاميد بحرى وبإستخدام معدات القرية.

فيما تابع علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت سير العمل، بأعمال توصيل الصرف الصحي لمدرسة أرمنت الثانوية الصناعية بنات ومبنى الإدارة التعليمية الجديد، وذلك إهداء من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وتنفيذ مصنع المحركات.



رفع 10 اطنان مخلفات فى مدينة أرمنت



حملات نظافة فى قرى المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط



حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة بأرمنت