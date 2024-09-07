إحالة 4 أطباء ومدير مناوب ومعاون مستشفى للتحقيق بأسيوط.. اعرف التفاصيل

أسيوط- هيثم البدرى

واصلت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنفيذ العديد من الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الطبية فى الفترات الصباحية والمسائية

وأجرى الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط ، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة أسيوط، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأت الجوله المفاجئة بتفقد مستشفى "الصدر" بحي شرق اسيوط حيث تفقد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة وسلوي سيد ومحمد عبد النبي مشرفا التمريض بالمديرية أقسام الطوارىء بالمستشفى، والاستقبال، والعناية المركزة والمتوسطة والأقسام الداخلية واطلع علي سجلات الحضور والانصراف الخاصه بفترة السهر كما تابعت اللجنة أعمالها للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفى.

وتابع وكيل مديرية الصحة جولته المفاجئة بتفقد مستشفى "الرمد "، واطلع علي السجلات وتوافر المستلزمات والتأكد من تواجد طاقم مقدمي الخدمة بالمستشفى، وعقب ذلك استكملت اللجنة جولتها بتفقد مستشفى "اسيوط العام "، حيث تفقد الإستقبال العام والعمليات الصغري والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية وتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفى.

ثم انتقل الوفد لمتابعة سير العمل بمستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد وتفقد الاستقبال والعنايات والصيدلة والأقسام الداخلية والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد طاقم العمل المكلف بتقديم الخدمة الصحية.

وتفقدت اللجنة العمل بمستشفي الايمان العام بحي الاربعين ومتابعة أعمال قسم الاستقبال والطوارىء والعنايات والمبتسرين والحروق والأقسام الداخلية حيث استمع وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية إلى المرضى وذويهم، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، واحتياجاتهم مصطحبا أحد المواطنين من مرافقي المرضي اشتكي من وجود تقصير في الخدمة الطبية المقدمة لمريضة وقام وكيل الصحة للشؤون العلاجية بمتابعة حالة المريضة والاطلاع علي تذكرة الاستقبال وأثناء الفحص ثبت وجود تقصير من أحد الأطباء في تقديمه للخدمة وتم إحالته للتحقيق وتكليف طاقم الخدمة بمتابعة وعمل اللازم للمريضه قائلاً لن اغادر المستشفى قبل التأكد من عمل كل اللازم لها وحصولها علي الخدمة الطبية اللازمة... مما رسم البهجة والسرور على المريضه واهلها من المرافقين موجهين الشكر لما وجدوه من اهتمام لشكواهم ..

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية باسيوط أن الجولة جاءت في المقام الأول للاستماع إلى شكاوى المرضى وحلها علي أرض الواقع والتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المترددين علي المستشفيات وتوافر كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات وتواجد الاطقم الطبية و التمريضية بأماكنها ، مؤكداً أنه لا تهاون ولا استهتار في حياة المواطنين أو التقصير في أداء الخدمة الطبية اللازمة...

وأشار وكيل مديرية الصحة إلي قيام اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضي مترددين علي استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبعض المرضي المحتجزين بالاقسام الداخلية بالمستشفيات....

مؤكداً أن الجولات علي مستشفيات الصدر والرمد وأسيوط العام والحميات والإيمان العام أسفرت عن إحالة 2 أطباء والمدير المناوب ومعاون المستشفى بمستشفي اسيوط العام الشاملة وإحالة طبيب من مستشفى الإيمان العام وطبيب من مستشفى الحميات و2 تمريض ومشرفة التمريض بمستشفى الصدر للتحقيق بديوان المديرية، كما تم توجيه الشكر لطاقم مقدمي الخدمة بمستشفي الرمد .

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم اداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية..

