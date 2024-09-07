اليوم السابع
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أسعار حديد التسليح اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

السبت، 07 سبتمبر 2024 07:00 ص
أسعار حديد التسليح اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 حديد التسليح
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار حديد التسليح اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والتى سجلت ثباتًا ملحوظًا لجميع الشركات العاملة فى السوق المصرى.

أعلنت مصانع الحديد في مصر أسعارها لهذا الشهر لتداول منتجاتها تسليم أرض المصنع خلال شهر سبتمبر الجاري عند نفس مستويات شهر أغسطس 2024.

ونرصد فى السطور التالية أسعار حديد التسليح لأغلب الشركات المنتجة فى السوق المصرى:


 

حديد عز 40700 جنيهًا للطن.

حديد بيشاي 40700 جنبه.

حديد المراكبى 38500 جنيه.

الجيوشي للصلب 38500 جنيه.

حديد العشرى 37000 جنيه.

حديد عياد 36500 جنيه.

العربية للصلب 36500 جنيه.

حديد عنتر 36400 جنيه.







حديد التسليح

سعر حديد التسليح

اسعار حديد التسليح

أسعار حديد التسليح




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