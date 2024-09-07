أخبار × 24 ساعة.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الزراعة تطرح البطاطس بـ10 جنيهات للكيلو فى منفذ العفن البنى بالدقى

نائب وزير الصحة: الوزير يؤكد ضرورة متابعة الحالة الوبائية عالميا

جامعة القاهرة: تقديم أكثر من 6000 جلسة دعم نفسى لطلاب الدمج

إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. وتخفيضات تصل لـ30%.. صور

هيئة الرعاية الصحية: 70 ألف خدمة طبية وعلاجية قدمتها مستشفى رأس سدر المركزى

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى.. إنفوجراف

وزير الصحة يعلن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء "وعد"

وزير الرى: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية

جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هامك الفنلندية لتعزيز التعاون الأكاديمى

وزير التعليم العالى: الدمج بين التعلم الإلكتروني والفصول الدراسية أصبح ضرورة حتمية