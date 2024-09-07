أحمد يعقوب: إبرام الشراكات وحوافز الاستثمار تدعم زيادة الناتج الصناعى لـ5 تريليونات جنيه.. فيديو

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الدولة المصرية وعبر إبرام الشراكات الدولية ومذكرات التفاهم وتنفيذها تدريجيا مع مجتمع الاستثمار العالمى وآخرها الأسبوع الماضى فى تركيا والصين من شأنه أن يرفع حجم الناتج الصناعى ليبلغ نحو 5 تريليونات جنيه خلال سنوات قليلة من 1.5 تريليون جنيه فى الوقت الحالى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن الحكومة لديها خطة للتنمية الصناعية المتكاملة ودعم القطاع الخاص عبر إنشاء المصانع الجديدة ورفع الإنتاج من المصانع القائمة ودعم وتشغيل المشروعات المتعثرة، وتدريب العمالة وتقديم الحوافز والمرافق والتوسع فى منح الرخصة الذهبية.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الحوافز المقدمة للمستثمرين وتقديم الحلول والتسهيلات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعم القطاع الصناعى والاهتمام بتطوير المناطق الصناعية يرفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويرفع الصادرات وموارد النقد الأجنبى، ويدعم سوق العمل.