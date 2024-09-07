أحمد المسلمانى: إسرائيل حصرت شعب غزة فى 24 كم2 فقط ودمروا كل شىء

كتب الأمير نصرى

سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على "لقد حصروا الشعب فى 24 كم2"، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، منذ بدء الحرب العدوانية الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى غزة، عشر أشهر من المعاناة، 40 ألف شهيد وتدمير كل شئ فى القطاع.

وأضاف أحمد المسلمانى، أن عدد سكان قطاع غزة قبل هذه الحرب كان كبيرا على المساحة، وكانت غزة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان فى العالم، لكن بعد الحرب بدأت المساحة تضيق حتى وصلت لـ 24 كم2، لأن القصف الإسرائيلى مستمر على مدن ومخيمات ومناطق، فالأهالى يذهبوا لمناطق أخرى.

وأشار أحمد المسلمانى إلى أنه عندما يتم ضرب المواطنين فى غزة يذهبون لمناطق أخرى، يقول عليها جيش الاحتلال أنها آمنة، ممكن السكان يلجأوا إليها وقت القصف، فيذهبون إليها فيقوم الاحتلال بضربهم.

وأوضح أحمد المسلمانى أنه فى شهر أغسطس 2024 وقبل أن ينتهى الشهر قال جيش الاحتلال أن هناك 10 مناطق آمنة وبعد ذلك أعطى أوامر بأن يتم إخلاء هذه المناطق.

ولفت أحمد المسلمانى إلى أنه بعد هذه الحرب الإجرامية يقوم جيش الاحتلال بحصر المواطنين فى مكان ضيق ثم يحصرهم فى مكان أضيق وهذا الحصر يعتبر قتل وتدمير، وبهذه الطريقة يجعلهم فى مكان ضيق جغرافيا، وتم حصرهم فى مكان مساحته 24 كم2 فقط، وهى مساحة غير إنسانية لأكثر من 2 مليون إنسان فى غزة، مما أدى لانهيار المرافق.



