اليوم السابع
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أحمد ابن كفر الشيخ صاحب صوت ذهبي بالتلاوة وشقيقته متميزة فى الإنشاد.. فيديو

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:00 ص
أحمد ابن كفر الشيخ صاحب صوت ذهبي بالتلاوة وشقيقته متميزة فى الإنشاد.. فيديو أحمد العزبي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" "أحمد" 14 سنة صوت ذهبي في التلاوة وشقيقته "سلمى" متميزة فى الإنشاد"، وتميز أحمد العزبي بجودة صوته، وحرصه على مراعاة مخارج الألفاظ وأحكام التلاوة، إضافة لإبداع شقيقته سلمى في الإنشاد.

قال أحمد العزبي، 14سنة، إنه من قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 5 سنوات، متمنياً أن يكون من قراء مصر المشهورين، مثل عمالقة التلاوة الشيخ الطبلاوي وعبد الباسط عبد الصمد والحصري وغيرهم، ومعجب بالدكتور علي الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة ابن قريته.

وأضاف العزبي، أنه يتوجه بالشكر لوالديه ومشايخه وأساتذته في المعهد الديني الذين يدعمونه، لحفظ القرآن الكريم، وتلاوة القرأن الكريم في العديد من المناسبات.







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