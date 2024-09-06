7 معلومات عن تدشين منطقتين صناعيتين بمصر باستثمارات تركية.. توفران 30 ألف وظيفة

كتب - إسلام سعيد

ورحب القطاع الخاص فى مصر بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتى شهدت توقيع الرئيس ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى العاصمة التركية أنقرة، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وكذلك التوقيع على عقود إنشاء منطقتين صناعيتين في العاصمة الإدارية وأكتوبر وفيما يلي أبرز المعلومات عن المنطقتين.



توقيع عقود تدشين منطقتين صناعيتين لتركيا في مصر.

المنطقة الصناعية الأولي في أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر.

توقيع عقود إنشاء منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية على مساحة 2 مليون متر.

جذب استثمارات بحوالي 2 مليار دولار بمجرد انتهاء التدشين في أكتوبر

توفير قرابة 30 ألف فرصة عمل في المنطقتين الصناعيتين

استثمارات مبدئية تصل 4.5 مليارات جنيه في أكتوبر

استثمارات المنطقة الصناعية في العاصمة تصل 6 مليارات جنيه