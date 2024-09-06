44 ماكينة خياطة وأتواب قماش لتدريب الفتيات والسيدات المعيلات فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

سلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ماكينات خياطة، وأتواب قماش على الوحدات المحلية بواقع 4 ماكينات خياطة بمشتملاتها و4 أتواب قماش لعدد 11 مركز وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مشغل بكل مركز على مستوى المحافظة لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات المعيلات على الخياطة لجعلهن طاقات منتجة وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المرأة وتوفير فرص تدريب مهني تساعد على تحسين مستوى المعيشة وتأهيلهن لسوق العمل وتلبية مطالبهن الأسرية والمعيشية، جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.



و تفقد محافظ أسيوط ماكينات الخياطة وأتواب القماش في بهو ديوان عام المحافظة قبل توزيعها على المراكز ووجه بتكثيف الجهود للتوسع في تنفيذ المشاغل الإنتاجية وتدريب الفتيات والسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع بالمحافظة على مهنة التفصيل والخياطة بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية العمل للاستفادة من خبراتهم لتنفيذ دورات تدريبية في هذه المشاعل في مجال الخياطة والتفصيل، مما سيمكن الفتيات والسيدات المعيلات من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهن لدخول سوق العمل أو البدء في مشروعات صغيرة خاصة بهن.



وأكد أبوالنصر، حرصه دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً بتوفير التدريب المهني والمعدات اللازمة للفتيات مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية عن طريق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع .



وأوضح محافظ اسيوط ، أنه سيتم دعم مثل هذه المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للفتيات والسيدات من خلال التدريب والتأهيل لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال داعياً الفتيات والسيدات المعيلات إلى التوجه لمقر الوحدات المحلية بالمراكز والإستفادة من هذه الفرصة والعمل لتحقيق طموحاتهن.

