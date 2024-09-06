وفي تونس، أكد منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمنطقة السادسة (أفريقيا)، نصر الدين سيفي، أن هناك إقبالا كبيرا لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس والعديد من بلدان المنطقة التي يشرف عليها منذ انطلاق عملية التصويت، موضحا أن الأجواء العامة التي تسود العملية الانتخابية إيجابية.

و بالدائرة الانتخابية لبرشلونة في إسبانيا تم تسجيل إقبال متزايد على مكاتب التصويت من قبل الهيئة الناخبة، حيث تتواصل عملية الاقتراع عبر كافة مكاتب التصويت في ظل إجراءات تنظيمية محكمة و أجواء احتفالية بين الناخبين ، كما واصلت الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا، عملية الاقتراع على مستوى مكتب التصويت بسفارة الجزائر ببريتوريا، حيث توافد أعضاء الجالية على مكتب الانتخاب، في ظروف جيدة، إذ تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا الحدث.

من جهة أخرى باشرت الجالية المقيمة بالأردن، عملية الاقتراع على مستوى مكتبين للتصويت لتمكين الجالية من أداء واجبها الانتخابي.