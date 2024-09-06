وفاة شاب من المصابين في حادث تصادم سيارتين بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

فارق أحد المصابين في حادث تصادم سيارتين بالعياط، الحياة، ليلحق بصديقه، ويبلغ عدد المتوفيين شابين، وإصابة 3 آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالعياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 4 آخرين من مستقلي السيارتين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شاب من المصابين الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



