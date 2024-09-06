وفاة شاب على باب مسجد أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بإحدى قرى الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب وفاة شاب على أبواب مسجد التوحيد بالقرية خلال دخوله لأداء صلاة الجمعة، حيث إصيب بنوبة قلبية حادة أدت الى توقف عضلة القلب، نتج عنها وفاته فى الحال

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بوصول "محمد ألماظ الدبيكي، 38 عاما، مقيم قرية كفر سرنجا، جثة هامدة

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وبسؤال مرافقيه أكدوا سقوط المتوفي مغشيا عليه أمام باب مسجد التوحيد داخل القرية حال توجهه لأداء صلاة الجمعة، وجرى إيداعه المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتج عنها توقف عضلة القلب، ولاتوجد شبهة جنائية وراء الوفاة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.



