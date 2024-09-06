وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود وحدة السكان خلال شهر أغسطس.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أغسطس 2024، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، على حرص واهتمام الوزارة لدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 والمبادرات الرئاسية بالمحافظات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل القضية السكانية تعمل وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية فى السيطرة على معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين للمساهمة فى بناء المواطن المصرى وتحسين التنمية البشرية.

وشددت الدكتورة منال عوض على دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لدعم وبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة على تحديد وتحليل المشكلات السكانية ووضعها على أولويات المحافظة وتقديم تقارير دورية للوحدة المركزية للسكان وللمحافظين من خلال وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات عن متابعة الموقف السكانى باستمرار وتنفيذ المبادرات المدرجة فى الخطة التنفيذية للسكان والتنمية 2030 وخطة الـ 100 يوم بداية لبناء الإنسان.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية قامت فى الشهر أغسطس 2024 بالمتابعة اليومية وتقديم الدعم الفنى لفرق العمل السكانية بالمحافظات لتفعيل الأداء فى العمل السكانى و التغلب على التحديات التى تعوق العمل، مشيرة إلى قيام الوحدة بعمل عدة لقاءات عبر تطبيق زوم مع وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة 100 يوم لبناء الإنسان والإشارة إلى أهمية التركيز فى الأنشطة على الأنشطة التى تشجع على زيادة عدد سنوات الالتحاق بالتعليم ومنع التسرب من المراحل المختلفة لتحسين التنمية البشرية، والأنشطة التى تدعم تحسين المستوى الصحى خاصة للأطفال الرضع من خلال الوعى بأهمية الرعاية الصحية للأم والطفل وذلك لتحسين مؤشر توقع الحياه الذى يعتبر إحدى مؤشرات التنمية البشرية، وكذلك العمل على تحسين مستويات الدخل من خلال التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل ليشعر المواطن بتحسن فى المستوى المعيشي.

كما تم التطرق إلى المبادرات التى تم اختيارها وهى: "تحدث معه" لدعم المعرفة ورفع الوعى بالمبادرة وأهميتها وبالقضايا ذات التأثير فى التنمية البشرية، "خلفتك مسئوليتك إحسبها صح" لدعم القوافل السكانية والندوات التوعوية لتحسين المستويات الصحية، "إدرب تأهل" ، و"الألف قائد سكاني" ، " انطلاقة" و "حلها فى تدويرها" للتمكين الاقتصادى للشباب من الجنسين، وتم التأكيد على تكثيف العمل فى 100 يوم لتحقيق هدف المبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وحدة السكان المركزية قامت بناءً على اجتماع المجلس القومى للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعداد كتاب دورى للمحافظين بالتكليفات التى نتجت عن الاجتماع والتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ودعم برنامج تنمية الأسرة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية، كما تم التوجيه نحو تبنى المحافظات الـ 99 مبادرة التى تقدمت بها وحدات السكان لخفض الحاجة غير الملباة ومعدلات الإنجاب الكلية والمرغوب وزيادة نسب ممارسة تنظيم الأسرة فيها وخفض نسب البطالة بين الشباب وزيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل والقضاء على التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وعمالة الأطفال وزواج القاصرات ورفع الوعى بقضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام وحدة السكان المركزية بالتعاون مع وحدات سكان المحافظات لإعداد الخطة التنفيذية للستة أشهر الأولى من العام المالى 2024/2025 بداية من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2024 موضح بها أنشطة المبادرات ومسئوليات التنفيذ ومؤشرات الأداء لكل محور استراتيجى من المحاور الخمس، كما أشار التقرير إلى الاجتماعات التى تم حضورها حيث شاركت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فى الندوة المنعقدة بمركز الإسكندرية للتدريب بعنوان" البناء الثقافى للأئمة والواعظات" بإلقاء كلمة ترحيبية أون لاين وكان الهدف من الندوة التوعية بالقضية السكانية والخدمات الحكومية المقدمة من ضيوف الندوة، كما قامت بحضور اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بنى سويف لبحث مستجدات وجهود ونتائج التعامل مع الملف السكاني، وعقد لقاء أعضاء مبادرة الـ 1000 قائد سكانى ببنى سويف وذلك بهدف دعم مشاركة الشباب فى اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص قضايا السكان والتنمية من خلال رفع وعيهم بالقضية السكانية وتأثيرها على مستويات التنمية والنمو الاقتصادى .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية تتابع المؤشرات السكانية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتقوم بتحليلها للوقوف على الموقف السكانى بالمحافظات.