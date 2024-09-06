ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مصرع شابين وإصابة 3 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالعياط.

أسفر الحادث عن مصرع بدر مجدي إبراهيم، وأمير عيسى عبد الغفار، وإصابة رمضان محمد علي، وإسلام محمد، وبدر صلاح حسين.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالعياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 4 آخرين من مستقلي السيارتين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شاب من المصابين الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

