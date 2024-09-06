ندوات توعوية للوقاية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت محافظة الأقصر دعما كبيرا لأصحاب المواشي حول القرى والنجوع بندوات توعية إرشادية، ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وذلك تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة منال أحمد السعيد طبيبة بوحدة الدير بإدارة إسنا البيطرية، بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بالجمعية الزراعية بقرية الدير بمركز إسنا، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم، والقابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية، وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، والتوعية بطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية التلقيح الصناعى للحيوان ومميزاته، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريف الحضور بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

وعقدت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، الندوة الإرشادية البيطرية بالشئون الاجتماعية بالرزيقات بحرى، كما قامت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة بوحدة نجع سعيد بإدارة إسنا البيطرية، بعمل الندوة الإرشادية البيطرية بالشئون الاجتماعية بإسنا، حيث تم خلال الندوات التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وتطرق الحديث بالندوات الإرشادية عن توعية الحضور بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من المسببات المرضية، بجانب الحديث عن مرض حمى غرب النيل وتعريف الحضور بالمرض والتوعية بطرق الوقاية منه.



بيطرى الأقصر تقدم ندوات توعوية لأصحاب الماشية لوقايتها



بيطرى الأقصر تقدم ندوات توعوية لأصحاب الماشية



جانب من الندوات التوعوية فى قرى الأقصر



ندوات توعوية لأصحاب الماشية للوقاية من الحمى القلاعية