مقتل شاب طعناً على يد صديقه في مشاجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

لقى شاب مصرعه على يد صديقه بطعنة غادرة نتيجة حدوث مشاجرة بينهمافى شارع الثلاثينى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزيرالداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، اخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب إثر تلقيه طعنة نافذة، أثناء مشاجرة بشارع «الثلاثينى »، دائرة قسم ثانى شرطة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ حيث تبين إصابة المجنى عليه بطعنات قاتلة وتم نقله إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا ولكنه لقى مصرعا عقب وصوله المستشفى.



وذكر بعض شهود العيان أن مشادة وقعت بين المتهم والمجني عليه، أخرج فيها المتهم سلاحاً أبيض بحوزته، سدد طعنة نافذة للمجني عليه، أودت بحياته على الفور.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى قررت تسليم الجثة لاهليته عقب انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.



وتمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على المتهم وبارشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.