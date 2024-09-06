مصرع طالب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

قنا صابر سعيد

لقي طالب بكلية الحقوق مصرعه، إثر حادث انقلاب دراجة نارية في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب في حادث انقلاب دراجة نارية بمركز أبوتشت.

وخيم الحزن على أهالي قرية أبوشوشة في مركز أبوتشت بمحافظة قنا بعد سماعهم نبأ وفاة الشاب ياسر سعودى، 18 عاما، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة

وشارك الشاب في العديد من المبادرات الخيرية لخدمة أهالي مركز أبوتشت، أبرزها المشتركة في تجهيز العصائر والتمور والمياه المعدنية وتوزيعها على الصائمين في شهر رمضان الماضي، وتوزيع الحلوى والبالونات في المساجد أثناء صلاة العيد لإدخال السعادة على نفوس المصلين، وغيرها من الأعمال التطوعية.