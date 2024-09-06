اليوم السابع
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مصدر رفيع المستوي: يظل تعنت نتنياهو عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:38 م
مصدر رفيع المستوي: يظل تعنت نتنياهو عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام علم مصر
كتب محمد شرقاوى

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قال مصدر رفيع المستوي لقناة القاهرة الإخبارية إنه يظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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