مدير مفاوضات الجوار فى الاتحاد الأوروبى يبحث تعزيز الشراكة مع المغرب

وكالات

بحث جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وسيمون مورديو، نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية والعالمية في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال زيارة للعاصمة المغربية الرباط ، تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الازدهار المشترك.

وأفاد بيان اليوم بأن المباحثات التى جرت كانت بناءة مع العديد من الشركاء المؤسساتيين ومن القطاع الخاص، مما مهد الطريق لمزيد من التعاون يعود بالنفع على الجانبين.

وعلى الجانب السياسي جرى عُقد اجتماع عمل مع فؤاد يازوغ، السفير والمدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية بالخارجية المغربية ، ياتى في إطار الحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على الالتزام المشترك بتقوية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتم التأكيد خلال المحادثات مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، على الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في تشجيع النمو الاقتصادي، والتشغيل والاستثمارات.

بينما تناولت المحادثات مع نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، حول تدبير الموارد المائية والسياسة الوطنية للمياه في المغرب التي تهدف إلى تعزيز صمود البلاد في مواجهة التحديات المناخية.

يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب المغرب لدعم مشاريعه في مجال البنية التحتية من أجل تدبير مستدام للموارد، ولا سيما من خلال الشراكة الخضراء، والتي تعد نموذج تعاون متميز .

كما انعقد اجتماع مع زكريا حشلاف، المدير العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، سلط خلاله الضوء على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بهدف تسريع إنتاج ونقل وتجارة الطاقات المتجددة.

كما بحث الوفد الاوروبي مع خالد الزروالي، المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حول مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل الدائري.

واختتم الوفد الاوروبي لقائاته مع محمد بنشعبون، مدير صندوق محمد السادس للاستثمار، من استكشاف فرص تحفيز استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية وتسهيل وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكذا التعاون بين الشركات المغربية والأوروبية.