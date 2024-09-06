اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وعددهم 881.. بالأسماء

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:09 ص
محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وعددهم 881.. بالأسماء اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تلقي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الخميس، كشوف أسماء الدفعة الثانية من المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم من المتقدمين بمختلف مدن المحافظة، إضافة لأسماء من تم قبول تظلماتهم من الدفعة الأولى، وعددهم 881 معلماُ.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جميع المدرج أسمائهم بالكشوف المعلن عنها، التوجه إلى الإدارة التعليمية التي يوجد بها نطاق محل سكنه، لتقديم صورة المؤهل والبطاقة الشخصية يوم الأحد المقبل، الموافق 8 سبتمبر الجاري للأهمية.

أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (1)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (2)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (3)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (4)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (5)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (6)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (7)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (8)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (9)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (10)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (11)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (12)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (13)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (14)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (15)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ 
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (16)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (17)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ
 
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (18)
أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم بكفر الشيخ






كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار التعليم

تعليم كفر الشيخ

مسابقة 30 ألف معلم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة