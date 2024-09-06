محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، البطل مطاوع أبو الخير، والبطل أحمد الذكري، والبطل محمد حمدي، أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة، لاعبى منتخب مصر البارالمبي لكرة الطائرة جلوس، لفوزهم بالميدالية البرونزية بعد التغلب على المنتخب الألماني بنتيجة 4-2 في أشواط المباراة، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2024، مثمناً مثابرة وعزيمة المنتخب الوطني البارالمبي ودعم الدولة المصرية للأبطال على مدار دورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن منتخب مصر مر بخمسة أشواط، شهدت فوزه بالشوط الأول بنتيجة 25-22، ثم تعثر في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، واستعاد توازنه وانتصر في الشوط الثالث بنفس النتيجة، وفي الشوط الرابع عاد منتخب ألمانيا وتغلب بنتيجة 25-23، قبل أن يكرر منتخب مصر انتصاره في الشوط الخامس والأخير بنتيجة 15-10 ليحصد الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس واصل المنافسة على الميدالية البرونزية بعد أن تمكن من التأهل بدور المجموعات بعد تغلبه في مباراتين وهزيمة مباراة، ليواجه المنتخب الإيراني في الدور قبل النهائي ويخسر امامه، ليخوض مباراة الميدالية البرونزية أمام المنتخب الألماني والفوز بها، فيما توجت مصر بـ 3 ميداليات حتى الآن بالألعاب البارالمبية "باريس"، بعد حصد ميداليتين ذهبيتين في لعبة رفع الأثقال.



أحد لاعبي المنتخب من كفر الشيخ



المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس



فرحة الاعبين بالفوز



فرحة للاعب المنتخب من كفر الشيخ